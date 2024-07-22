Hatay'daki Kazılarda Bulundu: 28 Gram Ağırlığında, 3 Bin 500 Yıllık...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 28 gram ağırlığında 3 bin 500 yıllık bir tablet bulundu. Tablet, Geç Tunç Çağı'na ışık tutacak.

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Hatay'daki Kazılarda Bulundu: 28 Gram Ağırlığında, 3 Bin 500 Yıllık...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tabletin gün ışığına kavuştuğunu duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Eski Alalah' olarak bilinen Aççana Höyük'te süren çalışmalarda oldukça önemli bir tablet gün ışığına kavuştu. İlk okumalara göre M.Ö. 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer alıyor. 28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz. Tabletin bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker ile birlikte çalışılan tablet 4,2 ile 3,5 santimetre ölçüleriyle 1,6 santimetre kalınlığı ve 27,85 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor.

İlk satırları yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımını kaydeden buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'daki Kazılarda Bulundu: 28 Gram Ağırlığında, 3 Bin 500 Yıllık... - Resim : 1

Kaynak: İHA

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