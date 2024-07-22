Sinop'taki Gizemli Mağaranın Sırrı Çözüldü... Tam 75 Milyon Yıllık!

Sinop Valiliği, Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'yla ilgili edinilen bilgileri paylaştı. Valiliğe göre kireçtaşı-şeyl, kumtaşı kontağında gelişen İnaltı Mağarası, yatay uzanımlı fosil bir mağara olma özelliği taşıyor.

Doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanan mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluştuğu için tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metre. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22 metre, genişliği 7-13 metreler arasında değişen düzgün bir galeriye açılıyor.

TAM YAŞI BELİRLENDİ

Jeolojik incelemeler sonucunda İnaltı Mağarası’nın 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu tespit edildi.

İnaltı Mağarası; Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km, İstanbul'a 620 km, Ankara'ya 350 km, Kastamonu'ya 111 km uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: İHA