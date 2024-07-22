Sinop'taki Gizemli Mağaranın Sırrı Çözüldü... Tam 75 Milyon Yıllık!
Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'nın "75 milyon yaşında genç bir mağara" olduğu tespit edildi. Yatay uzanımlı fosil bir mağara olan İnaltı'nın tavan yüksekliği 20 metreden fazla.
Sinop Valiliği, Ayancık ilçesinde bulunan İnaltı Mağarası'yla ilgili edinilen bilgileri paylaştı. Valiliğe göre kireçtaşı-şeyl, kumtaşı kontağında gelişen İnaltı Mağarası, yatay uzanımlı fosil bir mağara olma özelliği taşıyor.
Doğu, batı yönünde büyük bir s çizerek uzanan mağaranın giriş ağzı ve gerisindeki salon belirgin bir fay üzerinde oluştuğu için tavan yüksekliği 20 metreden fazla, genişliği ise 18 metre. Giriş salonu, boyu 125 metre, tavan yüksekliği 6-22 metre, genişliği 7-13 metreler arasında değişen düzgün bir galeriye açılıyor.
TAM YAŞI BELİRLENDİ
Jeolojik incelemeler sonucunda İnaltı Mağarası’nın 75 milyon yaşında genç bir mağara olduğu tespit edildi.
İnaltı Mağarası; Ayancık ilçesine 36 km, Sinop merkeze 94 km, İstanbul'a 620 km, Ankara'ya 350 km, Kastamonu'ya 111 km uzaklıkta bulunuyor.
Kaynak: İHA