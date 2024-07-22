Yazar Ferit Edgü Hayatını Kaybetti
Edebiyatçı Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti. Edgü'nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal duyurdu.
88 yaşındaki edebiyatçı Ferit Edgü, hayatını kaybetti. Edgü'nün hayatını kaybettiğini yazar Metin Celal duyurdu.
Celal, "Çağdaş Türk Edebiyatının Büyük ustalarından FERİT EDGÜ VEFAT ETMİŞ. Ailesine, okurlarına, dostlarına başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Edgü, 24 Şubat 1936 gününde İstanbul'da doğdu. Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, biyografi, eleştiri ve aforizma gibi türlerde eserleri bulunuyordu.
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