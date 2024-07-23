5. İdil Biret Müzik Festivali’ne Yoğun İlgi

5. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri piyanist Korkmaz Can Sağlam, Burcu Hancı ve Cumhur Görgün solistliğinde Fethiye’de gerçekleşti. Açılış konserinde W.A.Mozart’ın Figaro’nun düğünü uvertürü, L.V. Beethoven’ın piyano konçertosu NR.4, ünlü opera aryalarından seçmeler seslendirildi.

Festivalin ikinci konserinde piyanistler Emre Nurbeyler ile Özgür Deniz Akalın Muğla Büyükşehir Belediyesi senfoni orkestrası eşliğinde Marmaris’te bir araya geldi.

Festivalin kapanış konserinde Piyanist Emre Nurbeyler ile Piyanist Özgür Deniz Akalın solistliğinde M. Glinka’nın Ruslan ve Ludmila uvertürü, L.V. Beethoven’ın piyano konçertosu NR.2, S.Prokofyev’in piyano konçertosu NR.5 seslendirildi. Konserlere tatil için Fethiye ve Marmaris’i tercih eden sanatseverler de büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA