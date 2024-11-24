Usta Yönetmen Şerif Gören Entübe Edildi

Cannes Film Festivali'nden "Altın Palmiye" ödülüyle dönen ilk film olan Yol'un yönetmeni Şerif Gören, bir önceki gün Cihangir'deki evinin merdivenlerinden çıkarken düşerek kafasını yere çarptı. Gören, oğlu Mehmet Gören tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldü.

YARIN UYANDIRILACAK

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Şerif Gören'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilince uyutuldu. Entübe edilen Gören, yarın sabah uyandırılarak sağlık durumu incelenecek. Usta yönetmen, tepki verirse beyin kanamasında iyileşme olduğu anlaşılacak ve tedavisi o şekilde devam edecek.

Yılmaz Güney ile birlikte "Yol"un yönetmenliğini üstlenen 80 yaşındaki Şerif Gören, "Yılanların Öcü", "Derman", "Umut" gibi Türk sinemasının önemli filmlerine de imza attı.