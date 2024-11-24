Usta Yönetmen Şerif Gören Entübe Edildi

Evinde merdivenlerden düşerek beyin kanaması geçiren usta yönetmen Şerif Gören, entübe edildi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle uyutulan Gören'in sağlık durumu, yarın uyandırıldıktan sonra belli olacak.

Usta Yönetmen Şerif Gören Entübe Edildi

Cannes Film Festivali'nden "Altın Palmiye" ödülüyle dönen ilk film olan Yol'un yönetmeni Şerif Gören, bir önceki gün Cihangir'deki evinin merdivenlerinden çıkarken düşerek kafasını yere çarptı. Gören, oğlu Mehmet Gören tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldü.

Usta Yönetmen Şerif Gören Entübe Edildi - Resim : 1

YARIN UYANDIRILACAK

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Şerif Gören'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilince uyutuldu. Entübe edilen Gören, yarın sabah uyandırılarak sağlık durumu incelenecek. Usta yönetmen, tepki verirse beyin kanamasında iyileşme olduğu anlaşılacak ve tedavisi o şekilde devam edecek.

Yılmaz Güney ile birlikte "Yol"un yönetmenliğini üstlenen 80 yaşındaki Şerif Gören, "Yılanların Öcü", "Derman", "Umut" gibi Türk sinemasının önemli filmlerine de imza attı.

Usta Yönetmen Şerif Gören Entübe Edildi - Resim : 2

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