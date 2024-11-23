Usta Yönetmen Şerif Gören Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Usta yönetmenlerinden Şerif Gören hastaneye kaldırıldı. Evinde merdivenlerden düşen 80 yaşındaki Gören'in Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

'Yol', 'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' sokağı gibi kült yapımları ile tanınan Gören'in sağlık durumu hakkında hastane tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Yönetmen ve yapımcı. 14 Ekim 1944, İskeçe / Yunanistan doğumlu. İskeçe’de öğrenimini, 1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde sürdürdü. 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

1968'de Mehmet Aslan'ın Hakanların Savaşı filminde ilk kez yönet­men yardımcılığı yaptı. Bu alanda kendini geliştiren Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı. 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine, Endi­şe filminin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile 12. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı Yol filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.

Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Gören, bazı filmlerinde de küçük roller aldı. Genellikle Toplumsal Gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Eserlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.