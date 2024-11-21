Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu! Satın Alan Türkiye'den Çıktı

Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Camii Önü” isimli tablosu Paris'teki açık artırmada 571 bin 500 euroya satıldı.

Son Güncelleme:
Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu! Satın Alan Türkiye'den Çıktı

Türk sanat tarihinin en önemli ressamlarından olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı. Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Cami Önü” adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 euroya alıcı buldu.

Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu! Satın Alan Türkiye'den Çıktı - Resim : 1

Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.

Osman Hamdi Bey’in yağlıboyadan 60x42 santimetre ebadındaki eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

Açık Artırma Yapıldı: Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı!Açık Artırma Yapıldı: Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı!Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor
Monet’nin Tablosu Rekor Fiyata Satıldı Monet’nin Tablosu Rekor Fiyata Satıldı
Patatesi Kızartmadan Önce Yumurta Akına Bulayın: Her Öğünün Vazgeçilmezi Olacak Patatesi Kızartmadan Önce Yumurta Akına Bulayın: Her Öğünün Vazgeçilmezi Olacak
Efsanevi Müzik Grubu Bee Gees’in İki Üyesi Dört Gün Arayla Hayatını Kaybetti! Bee Gees’in İki Üyesi Dört Gün Arayla Öldü