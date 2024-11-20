Monet’nin Tablosu Rekor Fiyata Satıldı

Fransız ressam Claude Monet’nin 'Nilüferler' adlı tablosu, önceki gün New York’taki Sotheby’s müzayede evinde yapılan açık artırmada 65,5 milyon dolara (yaklaşık 2,26 milyar TL) satıldı.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre, Monet’nin 1914-17 yılları arasında yaptığı büyük ebatlı eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması bekleniyordu ancak üç kişinin teklifleriyle fiyat yükseldi.

Nihayette ise tabloyu ismi açıklanmayan bir Asyalı, telefonla verdiği teklifle kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi