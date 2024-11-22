Bizans Mezarlığı Koruma Altına Alındı

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Mahallesi yaylasında bulunan Bizans dönemine ait mezarlığın koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulundu.

Mezarlığın bulunduğu bölgede Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda tarihi mezarlık alanının 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: İHA