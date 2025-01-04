'Thomas ve Arkadaşları'nın Yaratıcısı Britt Allcroft Hayatını Kaybetti

"Thomas ve Arkadaşları" çizgi filmi ile tanınan yapımcı ve yazar Britt Allcroft 81 yaşında yaşamını yitirdi. Çizgi film, yıllarca dünya çapında büyük ilgi görmüştü.

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'Thomas ve Arkadaşları'nın Yaratıcısı Britt Allcroft Hayatını Kaybetti

"Thomas ve Arkadaşları" adlı çizgi film ile dünya genelinde tanınan İngiliz yapımcı ve yazar Britt Allcroft hayatını kaybetti.

Allcroft, 1984 yılında ekranlara taşınan "Thomas ve Arkadaşları" çizgi filmiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak çocuk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Rev. W. Awdry’nin ‘The Railway Series’ adlı kitaplarını televizyona uyarladı.

'Thomas ve Arkadaşları'nın Yaratıcısı Britt Allcroft Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Yapım, dünya genelinde büyük bir başarı yakalayarak yıllar boyunca yayında kaldı.

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Kaynak: DHA

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