Coca Cola'yı Türkiye'ye Getiren İsimlerden Biriydi... İş İnsanı Durdu Bilgi Hasoğlu Hayatını Kaybetti

İş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1945 yılında Adana'da Mustafa ve Emine Genç'in kızı olarak dünyaya gelen Hasoğlu, 1962 yılında Coca Cola'yı Türkiye'ye getiren isimlerden biriydi.

27 yaşında eşi Kemal Hasoğlu'nu kaybeden Durdu Hasoğlu, HBB olarak bilinen Has Bilgi Birikim Televizyonu'nu kurarak medya sektörüne adım attı. Ayrıca İstanbul, Adana ve diğer şehirlerde gayrimenkul geliştirme projeleriyle de tanınan Hasoğlu, Has Holding AŞ ve İmsa Meşrubat Sanayi AŞ'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanıydı.



Halit Cıngıllıoğlu ve Zekiye Cıngıllıoğlu

Durdu Bilgi Hasoğlu, finans, konut ve turizm sektörlerine yaptığı yatırımlarla da dikkat çekti. Aynı zamanda Demirbank’ın kurucusu Halit Cıngıllıoğlu'nun kayınvalidesi olan Hasoğlu'nun cenazesi, 5 Ocak 2025 tarihinde Bebek Camii'nde öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi