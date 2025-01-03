Bir İlde Daha Ekmeğe Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi...

Bursa'da 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak.

Bir İlde Daha Ekmeğe Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi...

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak.

2 Ocak tarihinden geçerli olan fiyat listesine göre; 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Kaynak: İHA

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