Bir İlde Daha Ekmeğe Zam: İşte Yeni Fiyat Listesi...
Bursa'da 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak.
Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak.
2 Ocak tarihinden geçerli olan fiyat listesine göre; 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.
Kaynak: İHA