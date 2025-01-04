Merkez Bankası'ndan Döviz Kredisi Kararı! Sınır Aşağı Çekildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı. Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirildi.

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Merkez Bankası'ndan Döviz Kredisi Kararı! Sınır Aşağı Çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. TCMB'nin Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TCMB, yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1’e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı.

Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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