Tarık Akan Toplantıları IV'ün konusu 'Aydınlanma' olarak belirlendi: Etkinliğin günü 14 Eylül olarak açıklandı

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da yapmış olan Tarık Akan’ın ölümünün 7’inci yıldönümünde yapılacak olan Tarık Akan Toplantıları: IV’ün konusunu 'Aydınlanma' olarak belirledi.

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı; Vakıf Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Tarık Akan’ın ölümünün 7’inci yıldönümü anısına düzenlediği “Tarık Akan Toplantıları: IV’ün konusu A y d ı n l a n m a olarak belirlendi. 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 10.00’da, Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacak etkinlikte, aydınlanma konusu değişik açılardan ele alınıp, tartışılacaktır.

Aydınlanma dönemini, 18’inci yüzyılın başında ünlü Alman filozofu Immanuel Kant, “aklını kendin kullanma yürekliliğini göster” sloganıyla başlatır. Aydınlanma, insanın kendi olması, kendi düşünce ve görüşlerini korkmadan açıklaması demektir. Başkalarının aklını kullanarak ya da başkalarının aklı kılavuzluğunda yaşamak insanın bir birey olması olanaklı değildir. Aydınlanma düşüncesinin insana sunduğu iç özgürlük ve güven; toplumun eğitimden kültüre, bilimden hukuka, araştırmalardan teknolojiye pek çok alanda değişime olanak sağlar. Günümüz çağdaş yaşam koşullarının temellerini atar.

Sempozyumda bilim ve felsefe tarihinde aydınlanma konusu ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yansımalarına bir çok örnek konu ele alınıp değerlendirlecektir.

Kaynak: Gerçek Gündem