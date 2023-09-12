Steven Tyler'ın ses tellerinde hasar oluştu: 'Birkaç buluşmayı ertelememiz gerek'

ABD'li rock grubu Aerosmith, solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konserini ertelediğini duyurdu. Grup, sosyal medya hesaplarından yeni konser tarihlerini de açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre, Steven Tyler da Instagram'dan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki otuz gün boyunca şarkı söylememem konusunda doktordan kesin talimat aldığımı söylemekten üzüntü duyuyorum. Cumartesi günkü konser sırasında ses telimde hasar oluştu ve bu hasar daha sonra kanamaya neden oldu. Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ertelenen konserler Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Raleigh ve Cleveland'de gerçekleşecekti. Yeni konser tarihlerinin Ocak ve Şubat 2024 olduğu duyuruldu.