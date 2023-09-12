Steven Tyler'ın ses tellerinde hasar oluştu: 'Birkaç buluşmayı ertelememiz gerek'

Rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konseri iptal edildi. Tyler, hayranlarına "Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" diye seslendi.

Son Güncelleme:
Steven Tyler'ın ses tellerinde hasar oluştu: 'Birkaç buluşmayı ertelememiz gerek'

ABD'li rock grubu Aerosmith, solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konserini ertelediğini duyurdu. Grup, sosyal medya hesaplarından yeni konser tarihlerini de açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre, Steven Tyler da Instagram'dan yaptığı açıklamada "Önümüzdeki otuz gün boyunca şarkı söylememem konusunda doktordan kesin talimat aldığımı söylemekten üzüntü duyuyorum. Cumartesi günkü konser sırasında ses telimde hasar oluştu ve bu hasar daha sonra kanamaya neden oldu. Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ertelenen konserler Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Raleigh ve Cleveland'de gerçekleşecekti. Yeni konser tarihlerinin Ocak ve Şubat 2024 olduğu duyuruldu.

Son Güncelleme:
Çok etkili karışım! Tavayı parlatıyor ve dibindeki yanıkları söküp atıyor... Çok etkili karışım! Tavayı parlatıyor ve dibindeki yanıkları söküp atıyor...
Fazıl Say'dan yeni beste: "100 Yaşında Bir Çocuk" Fazıl Say'dan yeni beste: "100 Yaşında Bir Çocuk"
Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar! Faydaları da çok fazla... Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar! Faydaları da çok fazla...
Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things'e verildi Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Poor Things'e verildi
ÇOK OKUNANLAR
Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı! Gizem Örge'nin abisi ünlü oyuncu çıktı!
Son anket açıklandı: AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı: Beklediği rakamı açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret hesabı şaşırttı
Buralarda oturanlar dikkat! İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe açıklandı İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe açıklandı
MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı MasterChef'te Mehmet Şef tadım yaptıktan sonra fenalaştı