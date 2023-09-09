Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things'e verildi

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden olan Venedik Film Fesivali'nde büyük ödül Altın Aslan'ı Yorgos Lanthimos'un yönettiği 'Poor Things' filmi kazandı.

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Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things'e verildi

30 Ağustos'ta başlayan sinema dünyasının en prestijli festivallerinden Venedik Film Festivali düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde büyük ödül Altın Aslan'ı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un yönettiği ve Emma Stone'un başrolünde oynadığı "Poor Things" filmi kazandı.

Eleştirmenler tarafından 'yılın filmi' olarak nitelendirilen 'Poor Things' festivalde gösterildiği gün 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

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