Dünya Sağlık Örgütü'nden Fas açıklaması: '300 binden fazla kişi etkilendi'

Dünya Sağlık Örgütü, Fas'ta meydana gelen depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Fas açıklaması: '300 binden fazla kişi etkilendi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fas'ta dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin, Marakeş ve çevresinde 300 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

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DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi.

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