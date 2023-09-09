Dünya Sağlık Örgütü'nden Fas açıklaması: '300 binden fazla kişi etkilendi'
Dünya Sağlık Örgütü, Fas'ta meydana gelen depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fas'ta dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin, Marakeş ve çevresinde 300 binden fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.
DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi.
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