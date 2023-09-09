İngiltere'de cezaevinden firar eden terör sanığı eski asker yakalandı

İngiltere'de 6 Eylül'de hapishaneden kaçan 21 yaşındaki eski asker Daniel Abed Khalife, başkent Londra'nın batısındaki Chiswick'te polis tarafından yakalandı.

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İngiltere'de cezaevinden firar eden terör sanığı eski asker yakalandı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü başkentteki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden firar eden eski asker Khalife'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, polisin, Khalife'yi yerel saatle 11.00'e doğru Chiswick bölgesinde yakaladığı ve gözaltında tuttuğu kaydedildi.

Silahlı polisler, bölge sakinlerinin ihbarı sonrası bu sabah Chiswick'te polis köpekleriyle arama yaparken görülmüştü.

"Patlayıcı bırakmak", "resmi bilgileri sızdırmak" ve "terör şüphelileriyle temas"tan tutukluydu

Çarşamba günü yerel saatle sabah 07.50'de Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçan Khalife, son olarak kırmızı ve beyaz renkli kareli pantolon, beyaz gömlek ve bot giyerken görüntülenmişti.

İlk kez 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Khalife, "terör saldırısı yapacağı ya da azmettireceği tahmin edilen kişiye bilgi sağlamak", "patlama veya yanmaya sebep olarak kendisi, başkası ya da bir mülke zarar verecek şekilde şüpheli eşya yerleştirmek" ve "Resmi Sırlar Yasası'na aykırı şekilde düşmanların faydasına bilgi, belge, doküman sağlamak, kayıt yapmak, yayın yapmak ve bu kişilerle temasa geçmek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 22 Mayıs'ta askerlikten ihraç edilen Khalife'nin yargılandığı davanın gelecek duruşmasının 13 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth Hapishanesi, ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor. Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin kaldığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.

Kaynak: AA

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