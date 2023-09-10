Fazıl Say'dan yeni beste: "100 Yaşında Bir Çocuk"

23 Nisan'da İzmir'de '100. Yıl Marşı'nın prömiyerini yapan Fazıl Say, Borusan Sanat'ın siparişi üzerine bu sefer 100. yıl senfonisi besteledi. '100 Yaşında Bir Çocuk' adlı eser, 12 Ekim'de Zorlu PSM'de, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezon açılış konserinde çalınacak.

Fazıl Say'ın bestelediği eser, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BIFO) 2023-2024 sezonunun açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak. Konseri Türk şef Can Okan yönetecek.

Okan, daha önce de Fazıl Say'ın pek çok konserde müzisyenle birlikte sahneyi paylaşmıştı. Piyanist, "100 Yaşında Bir Çocuk' senfonisinden önce 'İstanbul Senfonisi', 'Mezopotamya Senfonisi', 'Evren Senfonisi' ve 'Fenerbahçe Senfonisi' bestelerine imza atmıştı.

Fazıl Say son olarak 51. İstanbul Müzik Festivali'nde kadın şairlerin şiirlerinden bestelediği 'Dünya Anne'nin prömiyerini yapmıştı. Besteciye eserinde vokalde Serenad Bağcan, davulda Ferit Odman ve kontrbasta Volkan Hürsever eşlik etmişti. 'Dünya Anne' bestesinde Şükufe Nihal Başar, Nilgün Marmara, Gülten Akın, Füruğ Ferruhzad, Ayten Mutlu, Didem Madak, Sezen Aksu, Birhan Keskin, Bejan Matur ve Ece Temelkuran'ın şiirleri yer alıyor.