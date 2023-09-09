Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirmişti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM DALINDA ADAY

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi.

ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hollywood'un grevin töreni nasıl etkileyeceği bilinmese de 10 Mart 2024'te Oscar Ödülleri'nin verilmesi planlanıyor.

BİLET GELİRİ DEPREM BÖLGESİNE AKTARILACAK

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgelere yardımcı olabilmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturan sosyal bir kooperatif olan 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin bilet satışından elde edilecek gelir, İhtiyaç Haritası'na aktarılacak.

İhtiyaç Haritası'nın afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar oluşturulup, çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

İLK KEZ ALTIN KOZA'DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Merve Dizdar'a filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne adlı film, Türkiye'de ilk kez Altın Koza'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici'nin de katılacağı Türkiye prömiyeri 22 Eylül Cuma günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Kuru Otlar Üstüne Cannes'daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak.