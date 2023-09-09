Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'dan görevi başında ilk kare

Ağustos ayında atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Sosyal medyada epey konuşulan atama kararı sonrası Karadağlı'dan görevi başında ilk fotoğraf geldi.

Tamer Karadağlı yeni görevi için "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda.'' demişti.

Aynı zamanda dizisi de devam eden Tamer Karadağlı, yeni görevi başında ilk fotoğrafını verdi.

İşte o kare...