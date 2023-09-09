Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' müjdesi!

İzleyicilerin beğenerek izlediği 'Gibi'den yeni bir haber geldi. Dizinin hem oyuncusu hem de senaristlerinden olan Feyyaz Yiğit yeni sezonu müjdeledi.

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Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' müjdesi!

Senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı Gibi’den yeni bir müjde geldi.

Feyyaz Yiğit sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gibi’nin 5’inci sezonunun müjdesini verdi.

Yiğit, Gibi5" adlı bir bilgisayar klasörünün fotoğrafını paylaşarak 'Gibi' dizisinin beşinci sezonun yayınlanacağını açıkladı.

Feyyaz Yiğit'ten 'Gibi' müjdesi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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Feyyaz Yiğit Gibi
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