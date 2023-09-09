Liyakatsiz atamalar son sürat: AFAD'da 23 günlük personel il şube müdürü oldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki (AFAD) atama tartışmalara neden oldu. 23 gün önce işe başlayan kişi, il şube müdürü yapıldı.

Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, kurumda yalnızca 23 gündür görev yapan bir arama kurtarma teknisyenini vekaleten eğitim ve şube müdürü olarak atadı. Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası MYK Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, atamanın liyakatsiz olduğunu dile getirdi.

'YÜZLERCE GÖREVE KATILMIŞ EMEKÇİNİN BİRİKİMİ HİÇE SAYILDI'

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, kurumda çalışan yetkili ve kıdemli birçok personelin olduğuna vurgu yapan Karakoç, “Eğitim ve şube müdürlüğüne göreve başlayalı yirmi üç gün olmuş, asil memurluğunu tamamlamamış, hiçbir eğitimi, sertifikası ve mesleki tecrübesi olmayan bir personel vekaleten atandı. Bu uygulamayla onlarca eğitime katılmış, yüzlerce göreve gitmiş AFAD emekçilerinin birikim ve deneyimi hiç sayılıyor. Bu uygulama kabul edilemez” ifadelerini kullandı.