Kahramanmaraş'taki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı

Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 5 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 120 personelle müdahale edildi.

Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen orman personeli de destek verdi.

Yaklaşık 17 saatte kontrol altına alınabilen yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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