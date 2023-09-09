Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Zehirli kimyasallar gökyüzünü sardı!

Manisa'da bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerine kadar müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.