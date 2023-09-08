Thodex'te 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi: Fatih Özer'in, MHP'li vekilin oğluyla ortak olduğu kripto para şirketi hala açık

Kripto para borsası Thodex ile binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilip tutuklanan Faruk Fatih Özer, dün hakim karşısına çıktı. 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmedildi. Mahkeme verilen adli para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine karar verdi.

SAVUNMASINDA BAKANLARLA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARDAN NEDEN BAHSETTİ?

Faruk Fatih Özer’in SEGBİS ile bağlandığı mahkemede yaptığı savunma ise dikkat çekiciydi. Thodex’in yalnızca bir “şirket” olduğunu savunan Özer, suç örgütü lideri olmadığını, dünya üzerindeki tüm kurumları yönetecek kadar zeki olduğunu söyledi. “Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim” diyen Özer, “İllegal faaliyetlerin içinde bulunduğumu kabul etmiyorum. Ben Arnavutluk'ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket” dedi.

Özer savunmasının devamında “Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla çektirdiğim fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar” diye belirtti.

Özer’in karar duruşmasında, bakanlarla olan fotoğraflarından bahsetmesi akıllara, siyasilerle olan ilişkilerini ve şirketlerini getirdi. Özer her ne kadar “hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır” dese de üçüncü kişiler üzerinden siyasilerle bağlantılı olduğuna dair çeşitli kanıtlar mevcuttu.

SÜLEYMAN SOYLU, YEĞENİ VE THODEX

Özer’in bahsettiği fotoğraflardan bir eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ileydi. Soylu’nun makamında çekilen fotoğrafta, Özer ile Soylu’nun kız kardeşi Fatma Soylu Işık'ın oğlu Hasan Berk Işık da bulunuyordu. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Peker, Soylu’nun yeğeni şarkıcı Hasan Berk Işık’ı Soylu'nun eniştesini, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Hande Yener gibi isimlerle çalışan yapımcı Polat Yağcı ile tanıştırdığını anlatmıştı.

ÖZER İLE FOTOĞRAFI ÇIKAN ÇAVUŞOĞLU MHP’Lİ VEKİLİ İŞARET ETTİ

Özer’in ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de fotoğrafı vardı. Thodex’in faaliyette olduğu günlerde Özer, Çavuşoğlu ile görüşmüş, fotoğrafta bir üçüncü kişi daha yer almıştı. Çavuşoğlu fotoğrafın ortaya çıkması sonrasında "Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı, 26 Aralık 2019’da Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

MHP’Lİ VEKİLİN OĞLU İLE ORTAK ŞİRKETİ ÇIKTI

Özer ile Mert Sancaklı’nın ilişkisi ise sadece arkadaşlık değildi. Sancaklı’nın Faruk Fatih Özer ile ortaklığı da mevcuttu. 28 Eylül 2020 tarihinde kurulan ve hala faaliyete olan “Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri” adlı şirkette MHP’li vekilin oğlu Mert Sancaklı ile Fatih Özer’in ortak olduğu görülüyordu. Özer ve Sancaklı’nın kurucusu olduğu "Hoppara" adlı şirket, kripto paraların ticaretinin yapıldığı borsalara para göndermek için de kullanılan bir sanal cüzdandı.

Thodex vurgunun patlak verdiği günlerde bu ortaklığın ortaya çıkmasına rağmen MHP’li vekilin oğlunun ne savcılıkta bir ifadesi alındı ne de mahkemede tanıklığına başvuruldu. Thodex mağdurları ortaklığı gündeme getirse de mahkeme bunun üzerinde durmadı.

THODEX ORTAKLIĞI MHP’DE İSTİFA GETİRDİ

Sancaklı’nın oğlunun Thodex’in kurucusuyla ortaklığı MHP içerisinde de tartışmalara neden oldu. MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, “Thodex kurucusu Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade edip her yerde konuşmaktadır” açıklamasıyla geçen yıl istifa etti.

SANCAKLI: ÖZER 3-5 AYA ÇIKAR

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 4 Mayıs’ta Kocaeli Barış Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer için ise “Göreceksiniz 3-5 aya çıkacak” dedi.

Sancaklı, “Anlaşılan 8 milyon dolarmış o para. Zaten kaçmamıştı, ben kaçmadığını biliyorum. Çocuk kaçsa Arnavutluk’a mı gider, Gürcistan’a gider. Yarısını da ödemiş o paranın kaçakken, kalan para da 4 milyon dolar gibi bir para giderken de şirketinde bıraktığı para da 10 milyon dolar. Göreceksiniz 3-5 ay sonra o çocuk çıkacak” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE BAHSEDİLMEYEN ŞİRKET FAALİYETİNE DEVAM EDİYOR

Sancaklı ile ortak olunan şirket, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık Thodex iddianamesinde de yer almadı. İddianamede, 2 bin 32 müştekinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı ifade edilirken, kripto para ödeme ve çekimlerinin yapıldığı Hoppara ile ilgili herhangi bir tespit yapılmaması da dikkat çekiciydi.

Faruk Fatih Özer, karar duruşmasında yaptığı savunmasında siyasilerle herhangi bir ilişkisi olmadığını öne sürdü ancak Hoppara adlı şirketin hala faaliyette...

2020 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı Hoppara’nın Yönetim Kurulu Başkanı MHP’li vekil Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Faruk Fatih Özer’in olduğu görüldü.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, şirketin yönetimi

Kaynak: Gerçek Gündem