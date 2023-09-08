Gazetecinin mafyayla sınavı: Alkollü kullandığı araçla arabasını ezdi; yetmedi ölümle tehdit etti

Gazeteci Yavuz Karakoç, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Alkollü kullandığı araçla kendisinin ve komşusunun arabasını ezen Turan Yıldız tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Karakoç, Yıldız 'mafya' olduğunu da belirterek; yaşadığı süreci aktardı.

Karakoç yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Gecenin dört buçuğunda bir gürültüyle uyandım. Dışarı baktığımda aracımın üzerinde son model bir jeep vardı. Körkütük sarhoş biri yandaki apartmanla aradaki istinat duvarını da yıkıp otoparkı savaş alanına çevirmişti.

Benimle birlikte 80 yaşındaki biri alzaymır hastası çiftin aracı pert oldu, iki araç da ağır hasar görmüştü. Alkôlün etkisiyle, karısıyla kavga edip geçmiş direksiyona. İnsanların otoparktaki araçlarını hurdaya çevirmiş. Sonra da buna "kaza, Allah'ın takdiri" diyor.

"İYİ PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİLE OLMUŞ"

Bunun adı taammüden cinayete teşebbüstür... Üstelik, o insanların ve benim zararımı da karşılamadı. Üzerine bir de akıl veriyor... Bu cinayet teşebbüsü gibi kaazayı gerçekleştiren vatandaşın adı Turan Yıldız. Aracının sigortası da yok.

Aylardır da araç sahiplerini oyalıyor. Olan bizim araçlara oldu yani. Aradığımda beni Aracın ruhsat sahibi Adem KILIÇ'a yönlendirdi. Araştırdım. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta marketler zinciri olan ve büyük çapta inşaat işi yapan bir müteahhit İYİ Parti'den belediye başkan adayı bile olmuş. Aradım. Bir sürü sinkaflı laf işittim. "Bizden 5 kuruş alamazsın. Biz karakoldan adam alırız" diyor. Durumu sosyal medyada anlatmaya çalıştım. Arayıp, bir sürü küfredip, "seni bulacağım" diye tehdit ediyor...

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM"

Ben de durumu sosyal medyada anlatmaya çalıştım. Aracımı pert edip parasına çöken mafya bey rahatsız olmuş. Telefonla aradı. Küfredip, "seni bulacağım" diye tehdit etti. “Bulacağın yeri söyle geleyim.” dedim. Yine küfür etti.

Her köşeyi kapanın kendini mafya sandığı bir yerde hem arabam gitti hem de ölümle tehdit ediliyorum. Mafya ile imtihanım böyle başladı."