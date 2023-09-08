Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi.

Karartı, şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlattı.

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