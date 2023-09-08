Agrobay işçilerine jandarma saldırdı

Sendikalı oldukları için işten atılmalarının sonucu başlattıkları direnişin 17. gününde Agrobay Seracılık işçileri gözaltına alındı.

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Agrobay işçilerine jandarma saldırdı

Sendikalı oldukları için işten atılmalarının sonucu başlattıkları direnişin 17. gününde işçiler Agrobay Seracılık önünde eylemlerini sürdürdü.

JANDARMA SALDIRDI

Yolu kapatan, bir muhatap istediklerini belirten işçilere jandarma saldırdı.

İşçilerin üyesi olduğu Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, eyleme destek için gelen Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınırken bazı işçiler saldırı sonucunda fenalaştı.

Jandarma’nın saldırısı sürerken işçiler “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganları attı.

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