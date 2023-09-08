Meteoroloji'den Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri için serin hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Pazar gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklığın 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, 10.09.2023 Pazar gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde 4 ila 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklar (°C); Ankara :28-22. İstanbul: 28-26. İzmir: 33-31. Konya: 29-23. Eskişehir: 33-35. Samsun: 25-22. Tokat: 28-23. Trabzon: 27-23. Erzurum: 25-21. Malatya: 31-25. Gaziantep: 35-31. Diyarbakır: 36-32.

Hava sıcaklıklarının azalmayla birlikte, birçok ilimizde gece en düşük sıcaklıklarının da 10 derece ve altına ineceği tahmin ediliyor. Sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması ve hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edilmesi önem arz etmektedir.”