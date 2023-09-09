Maden işçisi geçim derdinden palyaço oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu işletmesinde 23 yıl maden işçisi olarak kazma sallayan Ahmet Sancak, emekli olduktan sonra Balıkesir’e taşındı. Emekli tazminatıyla Balıkesir'in Akçay ilçesinde bir ev alan emekli maden işçisi Sancak, önce iki çocuğunun eğitim masraflarını, sonra 6 torununun okul masraflarını karşılamak için çalışmaya karar verdi.

Sancak izlediği bir filmde palyaçoları görünce, palyaçoluk yapabileceğini düşündü. Palyaço olma fikrini kızıyla paylaşan emekli madenci Sancak, kızının İstanbul’dan temin ettiği kıyafet ve makyaj setiyle palyaçoluk yapmaya başladı. "23 yıl kömür tozu soluyup kelle koltukta yeraltına çalıştıktan sonra bir tatil beldesi olan Balıkesir Akçay’da emeklilik günlerimi yaşamak hayaliyle tazminatımla bir ev satın aldım" ifadelerini kullanan Sancak, "Ancak çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamak için çalışmak zorundaydım. Çocukları çok sevdiğim için 13 yıldır palyaçoluk yaparak geçiniyorum" dedi.

'İL İL GEZİP TUVALETTE MAKYAJ YAPIYORUM'

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, maden işçiliğinin dünyanın en ağır iş kolu olduğunu ifade eden Sancak, "23 yıl maden ocağında çalıştıktan sonra beden gücüyle çalışmak istemedim. Tiyatroya merakım ve yeteneğim olduğu için palyaçoluk yapmaya karar verdim. Gittiğim yerlerde umumi tuvaletlerde palyaço kıyafetimi giyip makyajımı yapıyorum. 13 yıldır palyaçoluk yapıyorum. Yanımda taşıdığım palyaço kıyafeti ve makyaj takımıysa il il geziyorum" diye konuştu.

'ALLAH'TAN KİRACI DEĞİLİM'

Gittiği tatil beldelerindeki emekli yabancı turistleri görünce imrendiğini söyleyen Sancak, "70 yaşıma geldim hala çalışmak zorundayım. Bakın okullar açılıyor. 6 torunumun eğitim masrafları için il il geziyorum. 7 bin 500 lira emekli maaşımla tatil yapmak bir yana mutfak ve ev giderlerini bile karşılayamıyoruz. Markete gidip alışveriş yapamaz olduk. Allah’tan kiracı değilim. Kiracı olan emekliler nasıl geçiniyor anlamıyorum. Çocuklarım ve torunlarım için çalışmak zorundayım" dedi.