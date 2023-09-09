2 yabancı, 75 yaşındaki kadını 'FETÖ'yle dolandırdı: 3 milyon lira...

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan 2 yabancı uyruklu dolandırıcı, 75 yaşındaki N.T. ile irtibata geçti. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyleyen dolandırıcılar, yaşlı kadından paralarını incelenmek üzere vermesini operasyon sonunda da paraların kendisine geri verileceği söyledi.

Telefondakilere inanan yaşlı kadın döviz ve altınlarını bozdurarak dolandırıcılara teslim etti. 10 gün sonra paralarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen N.T., polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılardan A.M. İzmir’de yakalandı.

Çalınan paraların bulunamadığı operasyon sonucunda yakalan A.M., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA