Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğraflarının ve Prag günlerinin belgeseli çekildi

Nazım Hikmet’in Prag günlerine dair belge ve görseller belgesel haline getirildi. Belgesel Çekya'nın başkenti Prag'da gösteriliyor.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğraflarının ve Prag günlerinin belgeseli çekildi

Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilen ve Prag Ulusal Tiyatrosu arşivlerinde bulunan fotoğrafları ve Nazım’ın Prag günlerine dair belge ve görseller belgesel haline getirildi.

Dünya Şairi Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı "Nazım ve Prag" belgeselinde Nazım’ın Slavia Cafe olarak bilinen bir mekanda dostlarıyla buluşması da yer alıyor.

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