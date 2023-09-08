Zeki Demirkubuz yeni filminin afişini paylaştı

Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından 1 Aralık'ta gösterime girecek filmi 'Hayat'ın afişini paylaştı.

Son Güncelleme:
Zeki Demirkubuz yeni filminin afişini paylaştı

Yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya dönüş yapan Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat, 1 Aralık’ta sinemalarda gösterime girecek.

Demirkubuz, Twitter hesabından “Hayat afiş. Fragman 22 Eylül akşamı” mesajını paylaştı.

Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmleriyle öne çıkan Zeki Demirkubuz, son olarak çektiği Kor’dan yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya döndü. Hayat, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini anlatıyor.

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat, 1 Aralık 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Son Güncelleme:
Protesto, alkış bir arada; Venedik Film Festivali'nde Woody Allen karmaşası Protesto, alkış bir arada; Venedik Film Festivali'nde Woody Allen karmaşası
Yoğurt çabuk ekşiyorsa aşçıların bu sırrını deneyin! Ekşimiyor ve sulanmıyor Yoğurt çabuk ekşiyorsa aşçıların bu sırrını deneyin! Ekşimiyor ve sulanmıyor
Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor
Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros
ÇOK OKUNANLAR
Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Voleybolcu Gizem Örge'nin eski eşi ünlü oyuncu çıktı!
AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı! AKP 'yerel seçim' için harekete geçti: Ankara için yapılan anket ortaya çıktı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 21 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat İstanbul'da büyük elektrik kesintisi
İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde' İslam Memiş, 2023 sonunda doların ne kadar olacağını yazdı: 'Tek duam başarılı olması yönünde'
Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış fena vuracak: Bu illerde yaşayanlar dikkat!