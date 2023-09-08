Zeki Demirkubuz yeni filminin afişini paylaştı

Yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya dönüş yapan Zeki Demirkubuz’un yeni filmi Hayat, 1 Aralık’ta sinemalarda gösterime girecek.

Demirkubuz, Twitter hesabından “Hayat afiş. Fragman 22 Eylül akşamı” mesajını paylaştı.

Masumiyet, Kader, Yeraltı gibi filmleriyle öne çıkan Zeki Demirkubuz, son olarak çektiği Kor’dan yaklaşık sekiz yıl sonra sinemaya döndü. Hayat, kendisine dikte edilen hayatı reddederek evinden kaçan genç kız, onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini anlatıyor.

Kadrosunda Miray Daner, Burak Dakak, Doğu Demirkol, Melis Birkan, Umut Kurt gibi isimlerin yer aldığı Hayat, 1 Aralık 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.