SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama: Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni!

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, enflasyonun altında ezilen milyonlarca emekli, açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alıyor.

Kriz derinleşmeye devam ederken, uzun süredir tartışılan emeklilerin düşük maaşlarının kaynağı, AKP iktidarının 2008'de 'reform yapıyorum' diye çıkarttığı yasa işaret ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BÜYÜK OYUN

Yasa ile birlikte 2008 öncesinde güncelleme katsayısında enflasyon+büyüme oranının yüzde 100’ü dikkate alınıyordu. 2008’de yapılan değişiklikle büyümenin sadece yüzde 30’u dikkate alınmaya başlandı. Yani yüzde 70’i dikkate alınmaz duruma geldi. Ayrıca aylık bağlama oranları 1999 öncesinde yüzde 75’in üzerine çıkabiliyordu. Daha sonra bu yüzde 65’e düşürüldü. 2008’de de yüzde 50’ye düşürüldü. Yani güncellenmiş kazancınızın yüzde 50’si size aylık olarak bağlanmaya başladı.

EMEKLİ MAAŞININ DÜŞÜK OLMASININ İKİ NEDENİ

Söz konusu gelişmelere sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, "Düşük emekli aylığı almanızın iki sebebi var" diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"1-Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 ve 2008'de değişmesi,

2-TÜİK'in enflasyonu.

Örneğin; Emekli aylığınız Temmuz'da TÜİK'e göre ortalama yüzde 26 artacak. ENAG'a göre olması gereken yüzde 40'larda olacak. Her dönem enflasyon farkından dolayı yaşadığınız enflasyon kayıplarının sonuçlarını yaşıyorsunuz..."

TÜİK VE ENAG ENFLASYONU

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, enflasyon, yıllık olarak yüzde 120,66 oranında artarken, aylık artış ise yüzde 5,66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem