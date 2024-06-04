Ekmeğe zam geldi!

200 gram ekmeğin fiyatının 9 TL'ye çıkarıldığı duyuruldu.

Ekmeğe zam geldi!

Erzincan’da 200 gram ekmek 9 liradan satılacak.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.

Kaynak: İHA

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