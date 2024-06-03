Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, tehlike kapıda: Emekli maaşlarına zam yapılmayabilir!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşlarında yaşanabilecek tehlikeye dikkat çekti. Çelik, "Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Verilere göre, enflasyon oranı mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.
5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı.
5 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için yüzde 3,16 nisan ayı için yüzde 3,18 ve mayıs ayı içinse yüzde 3,37 olmak üzere 5 aylık dönemde yüzde 22,72’lik enflasyon farkını şimdiden almış oldu.
Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
"EMEKLİ SIFIR ZAM ALABİLİR"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından emekli maaşlarında yaşanabilecek tehlikeye dikkat çeken Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Milyonlarca emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabilir" dedi.
Çelik, "İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil! Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze! 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır" ifadelerini kullandı.
GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA
Öte yandan net rakamlar ise haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.