Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, tehlike kapıda: Emekli maaşlarına zam yapılmayabilir!

Çelik, "İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam çantada keklik değil! Zam kök aylıklara yapılacağı için 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze! 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa aylığı 10 bin TL olur. Yani sıfır zam alır" ifadelerini kullandı.