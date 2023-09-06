Protesto, alkış bir arada; Venedik Film Festivali'nde Woody Allen karmaşası

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde ABD'li yönetmen Woody Allen festivalin en dikkat çeken isimlerinden oldu. 87 yaşındaki Allen kariyerinin 50'nci filmi 'Coup de Chance' ile festivale katıldı. Üvey kızı Dylan Farrow’u yedi yaşındayken taciz ettiği iddia edilen yönetmen Woody Allen, protesto edildi.

Allen'ın 'Coup de Chance'ın prömiyerinde kırmızı halının etrafında 'Tecavüz kültürüne hayır' sloganları atan ve Allen'ı yuhalayan protestocular, güvenlik tarafından uzaklaştırıldı.

Öte yandan Allen, 'Coup de Chance'ın prömiyerinde konuklar tarafından dakikalarca alkışlandı.

İddialar ortaya atıldığından beri Hollywood tarafından dışlanan Allen, hakkındaki iddiaların Mia Farrow tarafından uydurulduğunu söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Dylan Farrow’un annesi Mia Farrow, 1992 yılında açtığı davada meseleyi mahkemeye taşımış, mahkeme Dylan Farrow’un velayetini annesine vermiş ve Woody Allen’ın kızını görmesini yasaklamıştı. Woody Allen bu davadan hiçbir ceza almadı. İddialar ise bir süre sonra unutuldu. Dylan Farrow ise 2014 yılında, “En sevdiğiniz Woody Allen filmi hangisi?” sorusuyla başlayan bir mektup yayınlamış, çocukken ünlü yönetmen tarafından tacize uğradığını açıklamış ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Allen, Dylan Farrow’un mektubunun yayınlanmasının ardından verdiği demeçlerde iddiaların asılsız olduğunu ve bu durumun kendisini etkilemesine izin vermeyeceğini söylemişti.