Venedik'e giriş artık ücretli

Turizmin etkisiyle tehlike altındaki Venedik ile ilgili karar verildi. UNESCO'nun tehlike altındaki dünya mirası alanlarına eklenen Venedik'e giriş artık paralı olacak.

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Venedik'e giriş artık ücretli

UNESO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İtalya Venedik için karar verildi. Uzun bir süredir kitle turizminin etkisiyle tehlike çanlarının çaldığı Venedik'e giriş için 5 euro ücret ödenmesi gerekecek.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Belirli dönemlerde turist akışını düzenlemek gerekli ancak bu, şehrin kapatılması anlamına gelmiyor. Venedik her zaman herkese açık olacaktır” dedi.

Yerel otorite yaptığı açıklamada, şehirde yaşayanların, işe gidip gelenlerin, öğrencilerin ve 14 yaşın altındaki çocukların yanı sıra geceyi şehirde geçiren turistlerin de muaf tutulacağını söyledi.

Uzun süredir tartışılan planın hala 12 Eylül'de toplanacak geniş belediye meclisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaç biletin satışa sunulacağı da dahil olmak üzere pek çok ayrıntı hala belirsiz.

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