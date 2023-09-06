Rusya, Ukrayna’yı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusunun Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrinde dükkanların bulunduğu bir caddeye gerçekleştirdiği saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna’yı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, saldırıda 1’i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çarşı, dükkanlar, eczane, yanlış bir şey yapmayan insanlar. Çok sayıda yaralı var. Maalesef ölü ve yaralı sayısı artabilir. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu Rus kötülüğünün bir an önce yenilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Saldırı anı, bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıyla birlikte caddedekilerin panikle kaçıştığı görüldü.

Kaynak: İHA

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