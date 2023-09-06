Dünya sıcaktan kavruldu: 2023 kayıtlardaki en sıcak yaz oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2023 yılı en sıcak yaz oldu.

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Dünya sıcaktan kavruldu: 2023 kayıtlardaki en sıcak yaz oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, 2023'ün haziran, temmuz ve ağustos aylarında ortalama hava sıcaklığı küresel olarak en yüksek seviyeye çıktı.

2023 yazında hava sıcaklığı ortalamanın 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 derece oldu.

Bu yılın ilk 8 ayındaki ölçümlerle de 2023 yılı şu ana kadar 2016'dan sonra kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2023'teki ortalama sıcaklık, 2016'nın sadece 0,01 derece altında kaldı.


Kuzey Atlantik ve denizlerin genelinde de normalin üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ölçüldü. Avrupa'da yaz aylarında denizlerde sıcak hava dalgaları meydana geldi. Haziran ayında İrlanda ve İngiltere'de, temmuz ve ağustosta ise Akdeniz'de sıcak hava dalgaları kaydedildi.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI

Bu yaz ayrıca Türkiye ve Batı Avrupa'da ortalamanın üzerinde yağış görüldü. Bu bölgelerde yağış rekorları kırılırken Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Asya'nın bazı bölgeleri, Şili, Brezilya ve Avustralya'nın kuzeybatısında da seller meydana geldi.

Buna karşılık haziran, temmuz ve ağustos ayları İzlanda, Alpler, kuzey İskandinavya, Orta Avrupa, Asya'nın büyük bölümü, Kanada, Kuzey Amerika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın neredeyse tamamı ortalamadan daha kurak geçti. Bu nedenle birçok yerde orman yangınları çıktı.

Kaynak: AA

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