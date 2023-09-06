Yolcu ishal olunca pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu: Uçak geri döndü

Delta Havayolları'nın Atlanta-Barselona seferini yapan uçakta bir yolcu ishal oldu, pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu. Söz konusu sefer, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

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Yolcu ishal olunca pilot 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu: Uçak geri döndü

ABD'den İspanya'ya giden uçak, bir yolcunun ishal olması sonucu kalkıştan 2 saat sonra geri döndü. Cuma günü Delta Havayolları'nın Atlanta-Barselona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu "biyolojik tehlike" ihbarında bulundu. Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanı'na döndü. Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar" ifadesi yer aldı. Delta Havayolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.

Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

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