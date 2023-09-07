Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros

4. Çeviri Köyü Festivali çevirmenler, müzisyenler, dans eğitmenleri ve ada ahalisi tarafından 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında İmvros/Gökçeada'da düzenlenecek.

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Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros

Geçen yıl İmvrosFest adıyla düzenlenen 4. Çeviri Köyü Festivali çevirmenler, müzisyenler, dans eğitmenleri ve ada ahalisi tarafından 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında İmvros/Gökçeada'da düzenlenecek.

İlki 2017'de düzenlenen festival bu yıl yine önemli müzik gruplarına, DJ performanslarına, dans ve çeviri atölyelerine ev sahipliği yapacak.​ Çeviri Köyü Festivalleri, özgür, adil ve barışçıl bir yaşam talebinde bulunan insanlar için çok dilli ve çok kültürlü bir dayanışma alanı sunuyor.

Festival herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Atölyelere katılmak için herhangi bir deneyim ve bilgi gerekmiyor.

MÜZİK KONSERLERİ: Festival katılımcılarını kültürler ve diller arası yolculuğa çıkaracak müzik grupları:

● Deli Reçel

● Ezgi Tekin

● Muammer Ketencoğlu & Agora Minör

● İmvros Ensemble

● Peradi Ensemble

● DJ setinde Naranjaman ve Gülsemin

DANS: Festival boyunca herkesin katılıp kolayca öğrenebileceği çok kültürlü dans atölyeleri ve performansları.

● Balfolk (Avrupa Halk Dansları)

● Geleneksel Yunan Dansları

ÇEVİRİ: Çevirmenlerin çalışma koşulları üzerine forumlar ve alternatif ekonomi modelleri üzerine ufuk açıcı tartışmalar.

Daha fazla bilgi, kayıt ve festival programı için: translationvillage.org/tr

Festival iletişim: translationvillage@protonmail.com

Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros - Resim : 1

Gökçeada'da 3 günlük çeviri, müzik ve dans festivali: İmvros - Resim : 2

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