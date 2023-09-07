Maaş tartışması sosyal medyanın gündeminde

Youtube'da yayın yapan Flu TV'nin sahibi İlker Canikligil, yayınladıkları videoya izleyicilerden gelen sorular üzerine çalışanlara verdikleri maaşları açıkladı. Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.

"NOT MY PROBLEM"

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu ve geçim sıkıntısının giderek büyüdüğü Türkiye'de, Canikligil'in açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Gökhan Yücel isimli sosyal medya kullanıcı, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" dedi. İlker Canikligil ise buna "Not my problem (benim sorunum değil)" diyerek yanıt verdi.

Not my problem September 6, 2023

Bir başka sosyal medya kullanıcısının "Bizim bulaşıcı daha fazla alıyor" yorumuna ise Canikligil, "Bulaşıkçı olsunlar o zaman" karşılığını verdi.