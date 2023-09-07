Maaş tartışması sosyal medyanın gündeminde
Flu TV sahibi İlker Canikligil'in stajyerlere ve çalışanlara verdiği maaş sosyal medyada tartışma konusu oldu. Canikligil, çalışanlara 16 bin lira stajyerlere ise 3 bin 600 TL maaş verdiklerini söyledi. Söz konusu rakamlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Youtube'da yayın yapan Flu TV'nin sahibi İlker Canikligil, yayınladıkları videoya izleyicilerden gelen sorular üzerine çalışanlara verdikleri maaşları açıkladı. Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.
Al canim... pic.twitter.com/tjrhnTUt0W— ilker canikligil (@ilkercanikligil) September 6, 2023
"NOT MY PROBLEM"
Asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu ve geçim sıkıntısının giderek büyüdüğü Türkiye'de, Canikligil'in açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Gökhan Yücel isimli sosyal medya kullanıcı, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" dedi. İlker Canikligil ise buna "Not my problem (benim sorunum değil)" diyerek yanıt verdi.
Not my problem— ilker canikligil (@ilkercanikligil) September 6, 2023
Bir başka sosyal medya kullanıcısının "Bizim bulaşıcı daha fazla alıyor" yorumuna ise Canikligil, "Bulaşıkçı olsunlar o zaman" karşılığını verdi.
Bulasikci olsunlar o zaman.— ilker canikligil (@ilkercanikligil) September 6, 2023