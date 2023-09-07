Kazdağları'nda orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kazdağları'nda orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda yangın çıktı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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