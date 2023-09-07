Kırklareli'deki sel felaketinde can kaybı 6'ya çıktı

Kırklareli'de meydana gelen sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 6'ya yükseldi.

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Kırklareli'deki sel felaketinde can kaybı 6'ya çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 6 oldu.

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmış, 5 kişinin daha cesedine ulaşılmıştı.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katıdı. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım etti. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katıldı.

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