Fatih Portakal: Pardon, salak değilim, ödemiyorum

Gazeteci Fatih Portakal, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'yle ilgili kararını kişisel Twitter hesabında "Ek MTV'yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi 2 defa ödenmez. Pardon, salak değilim" sözleriyle duyurdu.

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Fatih Portakal: Pardon, salak değilim, ödemiyorum

Hükümetin 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat depremini gerekçe göstererek ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirmesiyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. İlk taksitin ödemesi ise dün sona erdi.

Duruma tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, aldığı kararı kişisel Twitter hesabında duyurdu:

"Ek MTV'yi ödemiyorum. Çünkü kabul edilemez bir durum. Bir vergi iki defa ödenmez. Pardon, salak değilim. Koyanlar da kendileri, yanlış olduğunu düşünenler de kendileri. Nasıl yönetiyor bu arkadaşlar bu ülkeyi? Herhalde konuşmuyorlar."

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