Tunceli'de FEDAŞ işçisinin direnişi sürerken, şirket il dışından işçi getirtti: İşçiler durumu kabul etmeyip geri döndü

FEDAŞ işçilerinin eylemi sürerken, şirket il dışından yeni işçiler getirtti. Ancak işçiler durumu kabul etmeyip geri döndü.

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Tunceli'de Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’de (FEDAŞ) çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi emekçilerin düşük ücret zammı ve iş koşullarına karşı 9 Ağustos’ta iş yavaşlatma eylemi devam ederken, il dışından çalıştırılmak üzere işçi getirildi.

DİSK/Enerji-Sen’den yapılan açıklamada, il dışından getirilen işçilere eylemin gerekçesi anlatıldığında, işçilerin de kendilerine hak verdikleri belirtildi.

Açıklamada, il dışından zorla getirilen işçilerin geri dönmek istemesine rağmen engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

17 İŞÇİ İŞTEN ATILDI

Öte yandan, düşük ücret zammı ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçen 17 işçinin, iş yavaşlatma eyleminin 25’inci gününde işlerinden atıldığını duyurdu.

FEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ise iş yavaşlatma ve iş durdurma eylemlerini yürüten işçilerin sosyal medya ve basın aracılığıyla ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek hukuki işlemler başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Hizmet sağlamaya çalışan arkadaşlarımıza karşı darp ile sonuçlanan ve şirket araçlarının zarar görmesine neden olan müdahalelerde sorumluluğu olan şahısların iş akitleri de sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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