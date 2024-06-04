Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot şehit oldu. MSB, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirtti.

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Kayseri’de bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan yeni açıklamada, "Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu - Resim : 1

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

MSB, SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

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