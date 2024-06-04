Yeni müfredat vatandaşa din değiştirtti! Çocuğu din dersinden muaf olsun diye Hristiyanlığa geçti

Aydın Didim'de yaşayan Bülent Sağış, çocuğunun din dersinden muaf olması amacıyla din değiştirip Hristiyan oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre; Sağış, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatı eleştirerek "Milli Eğitim Bakanlığı 'maarif müfredatı' yönetmeliği her geçen gün laiklik, demokratik, bilimsel ve Atatürk'ün yok sayıldığı müfredatı kınamak, zorunlu din dersleri kınamak için din değişikliğine gittim. Sadece Hristiyan ve Yahudi çocukları din dersinden muaf oluyor" paylaşımında bulundu.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURDU

Sağış, Didim İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne dün yaptığı din bilgisinin değişikliği talebinde ise şu ifadelere yer verdi:

"İlgili kanun nezdindeki hakkım doğrultusunda nüfus kaydımdaki din bilgisinin değiştirilmesini istiyorum. Nüfus Hizmetleri Kanununun kayıt düzeltilmesi hakkını düzenleyen Madde 35 1. ve 2. fıkraları ise aşağıdaki gibidir:

MADDE 35 (1) Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.

(2) Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.

Buna göre ilgili kanun, tarafıma, mahkemeye başvurma gereği olmaksızın aile kütüğündeki din hanemin içeriğini değiştirme ya da silme hakkı vermektedir. İzah edilen nedenlerle, nüfus kayıtlarımdaki aile kütüğünde ve bu bilginin yer aldığı kayıtlarda din hanemin NHK Md.35-1/2 uyarınca Hristiyanlık olarak değiştirilmesi hususunda gereğini bilginize arz ederim."